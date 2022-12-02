Блогер сбросил из стратосферы на Землю два яйца и они не разбились
Видео "Падение яиц из космоса", опубликованное 26 ноября, набрало 22 млн просмотров на момент публикации новости.
На подготовку проекта ушло три года. Яйцо, сброшенное из стратосферы, как и запасное яйцо, которое Робер настоял включить в проект, приземлились на Землю совершенно неповрежденными. Установка отпустила их на высоте 30 км. Парашют для эксперимента был сделан из того же материала, который используется на марсоходах, передает Nerdist.
Как и полагается бывшему инженеру NASA, Марк Робер и его команда постоянно проектировали и перепроектировали установку, которая могла бы доставить яйцо в космос и сбросить его обратно на Землю из стратосферы. Им помогали другие выпускники лаборатории реактивного движения. Годы испытаний и неудачных запусков стали необходимыми шагами на пути к успеху этого проекта.
Робер шутит о создании самого большого в мире матраса и о самом высоком в мире падении яйца. Он уже является обладателем двух рекордов Гиннесса. Один – за самый высокий слоновий фонтан из зубной пасты, а другой – за самое большое количество домино, установленных и сброшенных за один час.
26 ноября NASA вывел космический корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны.