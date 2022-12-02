Блогер сбросил из стратосферы на Землю два яйца и они не разбились

Бывший инженер NASA Марк Робер сбросил два куриных яйца из стратосферы с высоты 30 км так, что они не разбились, сообщает Zakon.kz.

Видео "Падение яиц из космоса", опубликованное 26 ноября, набрало 22 млн просмотров на момент публикации новости.

На подготовку проекта ушло три года. Яйцо, сброшенное из стратосферы, как и запасное яйцо, которое Робер настоял включить в проект, приземлились на Землю совершенно неповрежденными. Установка отпустила их на высоте 30 км. Парашют для эксперимента был сделан из того же материала, который используется на марсоходах, передает Nerdist.





Как и полагается бывшему инженеру NASA, Марк Робер и его команда постоянно проектировали и перепроектировали установку, которая могла бы доставить яйцо в космос и сбросить его обратно на Землю из стратосферы. Им помогали другие выпускники лаборатории реактивного движения. Годы испытаний и неудачных запусков стали необходимыми шагами на пути к успеху этого проекта.

Робер шутит о создании самого большого в мире матраса и о самом высоком в мире падении яйца. Он уже является обладателем двух рекордов Гиннесса. Один – за самый высокий слоновий фонтан из зубной пасты, а другой – за самое большое количество домино, установленных и сброшенных за один час.

26 ноября NASA вывел космический корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны.