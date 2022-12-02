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Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане

Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 3-5 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, ожидаются снег, метель, туман и 34-градусные морозы, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды – пройдет снег, лишь на западе страны погода преимущественно без осадков.

"На северо-западе, севере, востоке и в центре республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью на западе температура воздуха -10...-22°С, на юго-западе -3...-15°С, на северо-западе и севере -20...-30°С, в центре понижение от -13...-22°С до -20...-30°С, на востоке страны -25...-34°С, на юге, юго-востоке республики -5...-15°С, в горных районах -15...-20°С.

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