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Врач-эпидемиолог рассказала, как избежать заражения ВИЧ

Врач-эпидемиолог рассказала, как избежать заражения ВИЧ Фото: pexels
Врач-эпидемиолог Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Акерке Раушанбек рассказала корреспонденту Zakon.kz, как обезопасить себя и своих близких от ВИЧ-инфекции.

С 1988 года 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Казахстан присоединился к Всемирной кампании ЮНЭЙДС, которая проходит под девизом "Время для равенства".

Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) "Время для равенства" – это призыв к действию. Он побуждает всех нас к реализации проверенных практических мер, необходимых для искоренения СПИДа. Среди них: повышение доступности и качества услуг для профилактики, тестирования и лечения ВИЧ-инфекции, чтобы каждый нуждающийся человек был обеспечен всем необходимым.

"Сегодня диагноз ВИЧ-инфекция уже не является смертельным. Благодаря достижениям современной медицины ВИЧ признан ВОЗ хроническим инфекционным заболеванием. Люди с ВИЧ (ЛЖВ), применяя антиретровирусную терапию (АРТ), могут прожить долгую и качественную жизнь, иметь семьи и здоровых детей". Директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Асылхан Абишев

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция как по Казахстану, так и в Алматы, находится на концентрированной стадии. Ее распространенность в возрастной категории от 15 до 49 лет в городе составляет 0,44% при прогнозе 0,57%.

В Алматы ежегодно тестирование на ВИЧ проходят 16-17% населения (около 350 тыс. исследований). Нормативными правовыми документами РК гарантируется доступность и качество конфиденциального медицинского обследования на бесплатной основе.

Инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний. Лечение ВИЧ начинается сразу после постановки диагноза и предоставляется бесплатно.

Акерке Раушанбек дала рекомендации по профилактике и распространению ВИЧ-инфекцией:

  • исключить полигамные половые связи; 

  • доконтактная профилактика для людей, у которых есть рискованное поведение. Доконтактная профилактика – это антиретровирусная терапия, применяемая к неинфицированным людям, для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией;

  • постконтактная профилактика при аварийных ситуациях. Постконтактная профилактика – это профилактические мероприятия, которые проводятся после ситуации, при которой могло произойти инфицирование ВИЧ;

  • убедиться в том, что кровь и препараты крови прошли тестирование на ВИЧ;

  • всегда использовать одноразовые иглы и шприцы.

Ранее Zakon.kz уже писал, как узнать свой ВИЧ-статус и где это можно сделать.

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