Французские компании заинтересованы инвестировать в перспективные сектора казахстанской экономики

В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева во Францию председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев и председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Меиржан Юсупов провели двусторонние встречи с представителями французских компаний, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба АО "НК "Kazakh Invest", переговоры состоялись на площадке торговой палаты MEDEF International в Париже.

Генеральный директор "GCG" Рашад Накауа, представляя деятельность компании рассказал, что основными направлениями являются энергетика (солнечная энергия, геотермальная, ветровая и гидроэлектроэнергия), строительство сложных конструкций и торговля продуктами питания. "GCG" (дочерняя организация "GNZ energy") готова участвовать в проектах ВИЭ в Казахстане.





Фото: Kazakh Invest



В настоящее время GNZ energy инвестировала в проекты по возобновляемым источникам энергии в Кении, Испании, Турции. Также компания находится в процессе строительства нового завода в Турции.

Следующая встреча состоялась с генеральным директором Evolution International Сирил Жоссом. Французская компания заявила о готовности расширения сотрудничества с Казахстаном в области селекции, трансплантации эмбрионов, генотипирования животных, определения индексов племенной ценности, генетических заболеваний и др.





Фото: Kazakh Invest



Также компания планирует участие в совместных проектах с казахстанским бизнес-сообществом по развитию генетики и биотехнологий в животноводстве Казахстана и повышению квалификации казахстанских научных кадров за счет передачи знаний.

Напомним, генетический центр Evolution International является одним из мировых лидеров по развитию генетики животноводства на протяжении более чем 60 лет.

Глава ветеринарного здравоохранения Boehringer Ingelheim Найджел Свифт Даквим сообщил о заинтересованности в трансферте технологий по производству вакцин против ящура.





Фото: Kazakh Invest



Семейная фармацевтическая компания, основанная в 1885 году, на данный момент входит в Top-20 ведущих мировых фармацевтических компаний. Более 47 тыс. сотрудников компании работают в 142 представительствах, расположенных по всему миру.

В свою очередь члены казахстанской делегации презентовали преимущества и инвестиционные возможности Казахстана, также рассказали о преференциях, предоставляемых Правительством Казахстана.

Меиржан Юсупов рассказал французским инвесторам, что привлечение инвестиций и построение долгосрочных партнерских отношений с международными инвесторами является одним из постоянных приоритетов Правительства Казахстана. Инвестиционные проекты обеспечиваются комплексной поддержкой, включающей как фискальные (субсидии, налоговые льготы и др.), так и нефискальные льготы (земельный участок, инфраструктура).





Фото: Kazakh Invest



Ардак Зебешев подчеркнул, что, несмотря на факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат, Казахстан остается лидером по привлечению инвестиций в Центральной Азии, аккумулируя около 60% всех вложений в регионе. За 2021 год инвестировано $23,7 млрд, что на 38% больше, чем за 2020 год. По итогам первого полугодия 2022 года приток инвестиций вырос на 28%, составив $14,5 млрд.

Также на площадке юридической консалтинговой компании Herbert Smith Freehills председатели Комитета по инвестициям МИД РК и Kazakh Invest провели встречи с представителями Renault и Alstom (машиностроение), EDF, Air Liquide и Orano mining (энергетика), Voltalia и Marubenu Europower (ВИЭ), Bouygues Batiment и Meridiam (строительство зданий и сооружений).

Встречи, прошедшие в Париже, были проведены совместными усилиями Комитета по инвестициям МИД РК, Kazakh Invest, MEDEF International и Herbert Smith Freehills.