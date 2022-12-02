Александр Клебанов обратился к жителям Экибастуза

Председатель Совета директоров АО "Центрально-Азиатская энергетическая корпорация" (ЦАЭК) Александр Клебанов 2 декабря обратился к жителям Экибастуза, которые пострадали в результате аварии на ТЭЦ и теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал о текущей ситуации в городе и мерах, которые предпринимает компания для устранения последствий аварии.

"В первую очередь остановку работы котельной вызвали поломки на теплосетях. Сразу же были отправлены все свободные специалисты на устранение проблемы в этих местах. Руководство ЦАЭК, специалисты "Экибастузтеплоэнерго" и я следим за процессом нормализации. Я все еще здесь с первого дня аварии. Сотни наших специалистов из других регионов также прибыли и в настоящее время оказывают необходимую помощь жителям", – рассказал Александр Клебанов.

Он отметил, что в соцсетях распространяется информация, что Экибастузскую ТЭЦ компания получила в собственность от государства.

"Но это не так. Данный актив мы выкупили у такой же частной компании в 2008 году. Неоднократно мы говорили и привлекали внимание к проблеме износа теплосетей. Но, как частная компания, мы не можем поднять цены на тарифы для потребителей. И поэтому с самого начала предприятие является убыточным. Доходов у предприятия не хватало даже на обеспечение станции, не говоря уже о полной или частичной модернизации ТЭЦ. Это не просто слова. Все это подтверждается финансовой отчетностью", – пояснил глава ЦАЭК.

Он также прокомментировал информацию о том, что компания готова передать ТЭЦ в собственность государства.

"Важный момент, мы несколько лет предлагали передать ТЭЦ городу. И сейчас, учитывая все последствия, мы готовы привести все теплосети в порядок, рассмотреть возможность участия государства в капитале "Экибастузтеплоэнерго", – сказал Клебанов.

В заключение своего обращения он подчеркнул, что самая главная задача сейчас – создать нормальную жизнь людям.

"Мы все упорно работаем для этого. Мне очень жаль, что столкнулись с этими системными проблемами. В свою очередь заверяю, что мы будем делать все зависящее от нас, чтобы подобных ситуаций больше не повторилось", – заключил Александр Клебанов.