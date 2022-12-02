Бывшее здание редакции "Мангистау медиа" загорелось в Актау
Фото: очевидец
По информации ДЧС Мангистауской области, в момент возгорания внутри здания никого не было. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет. На месте происшествия работают пожарные, сообщает Zakon.kz.
Как пишет lada.kz, пожар произошел в 3 микрорайоне в здании, где ранее располагалась редакция "Мангистау медиа".
"В 14:10 поступило сообщение о возгорании здания в 3 микрорайоне. Ранее здесь располагалась редакция газеты «Мангистау медиа». В момент происшествия никого не было, поэтому жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по ликвидации пожара", – рассказал начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.
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