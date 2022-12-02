Бывшее здание редакции "Мангистау медиа" загорелось в Актау

Фото: очевидец

По информации ДЧС Мангистауской области, в момент возгорания внутри здания никого не было. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет. На месте происшествия работают пожарные, сообщает Zakon.kz.

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