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Аким СКО Айдарбек Сапаров проинспектировал работу ТЭЦ-2

осмотр Фото: пресс-служба акимата СКО
В первый рабочий день в качестве акима Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров совершил объезд городских объектов. Глава региона проинспектировал деятельность ТЭЦ-2, проверил ход ремонтно-восстановительных работ.

Аким области заслушал доклад руководителя предприятия и ответственных лиц. Сапаров акцентировал внимание на постоянном контроле работы станции и состояния оборудования.  

Также глава региона поручил обеспечить беспрерывную поставку угля на станцию, ежедневно проверять температурный режим в социальных объектах и домах, а также постоянно контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра и районов. 


рабочая поездка

Фото: пресс-служба акимата СКО

После объезда аким области провел совещание оперативного штаба с руководителями предприятий электро- и теплоснабжения по проблемным вопросам. 


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