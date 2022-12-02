Аким СКО Айдарбек Сапаров проинспектировал работу ТЭЦ-2
Фото: пресс-служба акимата СКО
В первый рабочий день в качестве акима Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров совершил объезд городских объектов. Глава региона проинспектировал деятельность ТЭЦ-2, проверил ход ремонтно-восстановительных работ.
Аким области заслушал доклад руководителя предприятия и ответственных лиц. Сапаров акцентировал внимание на постоянном контроле работы станции и состояния оборудования.
Также глава региона поручил обеспечить беспрерывную поставку угля на станцию, ежедневно проверять температурный режим в социальных объектах и домах, а также постоянно контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра и районов.
Фото: пресс-служба акимата СКО
После объезда аким области провел совещание оперативного штаба с руководителями предприятий электро- и теплоснабжения по проблемным вопросам.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ