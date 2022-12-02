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На пост акима Алматы претендовали два кандидата

совещание Фото: Акорда
В ходе рабочей поездки в Алматы руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Нуртлеу зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима города Алматы Ерболата Досаева и Беккали Торгаева.

В ходе открытого голосования 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева, 8 депутатов проголосовали за Беккали Торгаева. По итогам голосования Указом президента акимом города Алматы был назначен Ерболат Досаев.


круглый стол

Фото: Акорда

Представляя Ерболата Досаева в качестве главы Алматы, Мурат Нуртлеу отметил его большой опыт работы на ответственных руководящих должностях.


аким

Фото: Акорда

Руководитель Администрации президента напомнил об актуальности решения задач, поставленных Главой государства в ходе недавней рабочей поездки в Алматы. В частности, речь идет о диверсификации экономики мегаполиса путем развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии. В число приоритетных направлений работы также входят развитие Алматинского горного кластера от Тургеня до Каскелена, модернизация автомобильных дорог и создание новых рабочих мест.

В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени главы государства выразил благодарность всем жителям Алматы за поддержку политических преобразований.

1 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Ерболата Досаева на должность акима Алматы.

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