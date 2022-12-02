Спасатели посоветовали алматинцам запомнить 10 правил при землетрясении

В Алматы спасатели провели общегородскую сейсмотренировку, чтобы подготовить алматинцев к правильному поведению при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие жители города. Они находились на объектах с массовым пребыванием людей – ТРЦ, ТРК, а также в школах, детсадах, вузах, учреждениях здравоохранения и объектах бизнеса.





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы



"Привлечено 80 единиц техники, свыше 900 человек личного состава ДЧС и служб гражданской защиты, а также подразделений МЧС РК. Необходимо отметить, что мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности на территории города Алматы проводятся на системной основе". Пресс-служба ДЧС города Алматы





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы



С начала 2022 года во всех социальных объектах города проведено свыше 3,5 тыс. сейсмотренировок.





В целях сбора и оказания помощи пострадавшим после землетрясения в городе Алматы созданы 384 пункта приема пострадавшего населения. Информация с адресами о пунктах размещена на официальном сайте департамента.

Кроме того, на месте раздавались памятки, в которых были указаны 10 простых шагов при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстр;

найдите надежное крепкое укрытие;

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен;

покиньте помещение, если вы находитесь на первом, втором этаже (у вас в распоряжении 15-20 секунд);

покиньте помещение, в многоэтажных домах – после прекращения толчков;

отключите воду, газ, электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.