Спасатели посоветовали алматинцам запомнить 10 правил при землетрясении
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В Алматы спасатели провели общегородскую сейсмотренировку, чтобы подготовить алматинцев к правильному поведению при землетрясении, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии приняли участие жители города. Они находились на объектах с массовым пребыванием людей – ТРЦ, ТРК, а также в школах, детсадах, вузах, учреждениях здравоохранения и объектах бизнеса.
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
"Привлечено 80 единиц техники, свыше 900 человек личного состава ДЧС и служб гражданской защиты, а также подразделений МЧС РК. Необходимо отметить, что мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности на территории города Алматы проводятся на системной основе".Пресс-служба ДЧС города Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
С начала 2022 года во всех социальных объектах города проведено свыше 3,5 тыс. сейсмотренировок.
В целях сбора и оказания помощи пострадавшим после землетрясения в городе Алматы созданы 384 пункта приема пострадавшего населения. Информация с адресами о пунктах размещена на официальном сайте департамента.
Кроме того, на месте раздавались памятки, в которых были указаны 10 простых шагов при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстр;
- найдите надежное крепкое укрытие;
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение, если вы находитесь на первом, втором этаже (у вас в распоряжении 15-20 секунд);
- покиньте помещение, в многоэтажных домах – после прекращения толчков;
- отключите воду, газ, электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
"Впервые в СНГ по опыту Японии в городе Алматы внедряется автоматическая система раннего оповещения о сильных землетрясениях путем установки сейсмостанций, которые сопряжены с мобильным приложением "Дармен" и при землетрясении в четыре и более баллов пользователи приложения в автоматическом режиме получат Push-уведомления о предстоящем землетрясении. Для дальнейшего развития системы будут установлены еще 28 станций, в текущем году завершается реализация первого этапа – установка 11 станций, второй этап – установка 17 станций в 2023 году".Пресс-служба ДЧС города Алматы
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