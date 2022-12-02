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Спасатели посоветовали алматинцам запомнить 10 правил при землетрясении

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В Алматы спасатели провели общегородскую сейсмотренировку, чтобы подготовить алматинцев к правильному поведению при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие жители города. Они находились на объектах с массовым пребыванием людей – ТРЦ, ТРК, а также в школах, детсадах, вузах, учреждениях здравоохранения и объектах бизнеса.


авто

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

"Привлечено 80 единиц техники, свыше 900 человек личного состава ДЧС и служб гражданской защиты, а также подразделений МЧС РК. Необходимо отметить, что мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности на территории города Алматы проводятся на системной основе".Пресс-служба ДЧС города Алматы


сейсмотренировка

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

С начала 2022 года во всех социальных объектах города проведено свыше 3,5 тыс. сейсмотренировок. 


В целях сбора и оказания помощи пострадавшим после землетрясения в городе Алматы созданы 384 пункта приема пострадавшего населения. Информация с адресами о пунктах размещена на официальном сайте департамента.

Кроме того, на месте раздавались памятки, в которых были указаны 10 простых шагов при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстр;
  • найдите надежное крепкое укрытие;
  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен;
  • покиньте помещение, если вы находитесь на первом, втором этаже (у вас в распоряжении 15-20 секунд);
  • покиньте помещение, в многоэтажных домах – после прекращения толчков;
  • отключите воду, газ, электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
"Впервые в СНГ по опыту Японии в городе Алматы внедряется автоматическая система раннего оповещения о сильных землетрясениях путем установки сейсмостанций, которые сопряжены с мобильным приложением "Дармен" и при землетрясении в четыре и более баллов пользователи приложения в автоматическом режиме получат Push-уведомления о предстоящем землетрясении. Для дальнейшего развития системы будут установлены еще 28 станций, в текущем году завершается реализация первого этапа – установка 11 станций, второй этап – установка 17 станций в 2023 году".Пресс-служба ДЧС города Алматы

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