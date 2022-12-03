Атырауские спасатели помогли тонущей собаке
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области помогли тонущей собаке, сообщает Zakon.kz.
2 декабря в 09:08 очевидцы сообщили о том, что в реке Урал под Центральным мостом города тонет домашнее животное.
Фото: пресс-служба МЧС РК
На месте спасатели увидели собаку, упавшую в реку Урал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Она стояла на железобетонной площадке под мостом.
Спасатели оперативно вытащили на берег замерзшее домашнее животное и увезли с собой в спасательное подразделение.
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