Атырауские спасатели помогли тонущей собаке

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области помогли тонущей собаке, сообщает Zakon.kz.

2 декабря в 09:08 очевидцы сообщили о том, что в реке Урал под Центральным мостом города тонет домашнее животное.





Фото: пресс-служба МЧС РК



На месте спасатели увидели собаку, упавшую в реку Урал.



Фото: пресс-служба МЧС РК



Она стояла на железобетонной площадке под мостом.







Спасатели оперативно вытащили на берег замерзшее домашнее животное и увезли с собой в спасательное подразделение.