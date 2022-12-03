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Атырауские спасатели помогли тонущей собаке

спасательная операция Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области помогли тонущей собаке, сообщает Zakon.kz.

2 декабря в 09:08 очевидцы сообщили о том, что в реке Урал под Центральным мостом города тонет домашнее животное.


спасательная операция

Фото: пресс-служба МЧС РК

На месте спасатели увидели собаку, упавшую в реку Урал.

спасательная операция

Фото: пресс-служба МЧС РК

Она стояла на железобетонной площадке под мостом. 


Спасатели оперативно вытащили на берег замерзшее домашнее животное и увезли с собой в спасательное подразделение.

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