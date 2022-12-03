Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Телекомпания в Британии будет взимать с клиентов деньги за проматывание рекламы

телевидение Фото: pixabay
В Великобритании телекомпания Sky заявила о том, что ежемесячно будет взимать дополнительные 5 фунтов с тех, кто проматывает рекламу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание Echo, в первую очередь это коснется тех, у кого оплачена услуга Sky Glass или Sky Stream с 29 ноября 2022 года. Кроме того, платить будут и те, у кого стояла бесплатная функция проматывания рекламы в течение последних 12-18 месяцев.

Уточняется, что у пользователей будет возможность обновить пакет услуг по интернету и включить функцию пропуска рекламы. Таким образом клиенты хоть и будут видеть рекламу, смогут ее проматывать без дополнительной платы.

Читайте также

У алматинца изъяли порядка 500 сайгачьих рогов

В Семее ликвидировали свыше 65 несанкционированных свалок

Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана

Елена Беляева
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
ЕНПФ обратился к казахстанцам
ЕНПФ обратился к казахстанцам
Более млрд тенге украли частные судебные исполнители
Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления