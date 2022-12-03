Телекомпания в Британии будет взимать с клиентов деньги за проматывание рекламы

В Великобритании телекомпания Sky заявила о том, что ежемесячно будет взимать дополнительные 5 фунтов с тех, кто проматывает рекламу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание Echo, в первую очередь это коснется тех, у кого оплачена услуга Sky Glass или Sky Stream с 29 ноября 2022 года. Кроме того, платить будут и те, у кого стояла бесплатная функция проматывания рекламы в течение последних 12-18 месяцев.

Уточняется, что у пользователей будет возможность обновить пакет услуг по интернету и включить функцию пропуска рекламы. Таким образом клиенты хоть и будут видеть рекламу, смогут ее проматывать без дополнительной платы.