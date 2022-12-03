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Как вернуться с зимней рыбалки без происшествий – советы от ДЧС ВКО

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области собрала рекомендации для создания безопасных условий во время зимней рыбалки, сообщает Zakon.kz.

Спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Владимир Субботин посоветовал брать с собой на рыбалку веревку с петлей: на одном конце должен быть закреплен нож или гвоздь, чтобы в случае провала можно было зацепиться за край льда и выбраться из полыньи.

"Бур лучше нести в расправленном состоянии, он может стать средством спасения. Имейте при себе заряженный телефон, чтобы позвонить спасателям, если нужна экстренная помощь. Алкоголь лучше не брать: когда человек его употребляет, происходит сначала расширение сосудов, а потом их сужение, что приводит к быстрому замерзанию". Владимир Субботин

Кроме того, спасатели советуют соблюдать следующие меры безопасности на льду:

  • найдите для начала тропинку или следы на льду. Если их нет, обозначьте с берега маршрут своего движения;
  • посмотрите заранее, нет ли подозрительных мест;
  • помните, что лед может быть непрочным около стока воды. Тонкий и хрупкий лед вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед;
  • возьмите с собой палку для того, чтобы проверять прочность льда. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги;
  • не выходите на лед в ночное время;
  • в случае, когда лед начал трещать – немедленно возвращайтесь, только не бегите, а медленно отходите, не отрывая ступни ног ото льда;
  • не пробивайте рядом много лунок;
  • не собирайтесь большими группами на одном месте.


спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


Что делать, если лед под вами проломился:

  • расставьте руки в стороны по краю льда, чтобы удержаться на поверхности и не пойти под лед, и зовите на помощь;
  • старайтесь сохранять спокойствие, не барахтайтесь в воде;
  • не делайте резких движений, старайтесь выбраться на поверхность льда сначала грудью, а потом поочередно вытягивайте ноги;
  • выбравшись из ледового плена, откатитесь, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда уже вами проверена.


спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В пресс-службе департамента также отметили, что при оказании помощи провалившемуся под лед нельзя подходить к нему близко.

"Хорошо, если под рукой имеются длинная палка, доска, веревка или другие предметы – их надо использовать для оказания помощи. Если же ничего нет, то необходимо обойтись подручными средствами – ремнем, шарфами, курткой. Но могут быть случаи, когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи. Тогда несколько человек ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, веревку и т.п.".Пресс-служба ДЧС ВКО


зима

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


Основное условие безопасного пребывания человека на льду  соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

  • безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см;
  • безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы – 15 см и более;
  • безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий – 30 см и более.

ДЧС ВКО рассылает информацию о штормовых предупреждениях, предстоящих изменениях погоды. Если предстоит буран, снегопад, оттепель, видимость ограничена, то вероятность заблудиться очень высока. Спасатели рекомендуют прислушиваться к предупреждениям и не выходить на рыбалку. 

Как уточнили в департаменте, в регионе на водоемах при рыбной ловле утонули в 2020 году – три человека, 2021 году – четыре человека, в 2022 году – один человек.

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