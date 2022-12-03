Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана

Синоптики рассказали о неустойчивом характере погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", лишь на западе страны ожидается погода без осадков.

"На северо-западе, севере, востоке и в центре республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на западе Казахстана температура воздуха -10...-22 °C, на юго-западе -3...-15°C.

На северо-западе и севере до -20...-30°C. В центре республики прогнозируется понижение температуры от -13...-22°C до -20...-30°C.

На востоке страны -25..-34°C, а на юге, юго-востоке республики -5...-15°C. В горных районах похолодает до -15...-20°C.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 3 декабря в городах республиканского значения.