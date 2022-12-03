Семеро казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 3 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава РК, лечение от КВИ продолжают получать 1303 человека (1116 КВИ+ и 187 КВИ-). Из них в стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1127.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

