Семеро казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии
Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 3 декабря, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава РК, лечение от КВИ продолжают получать 1303 человека (1116 КВИ+ и 187 КВИ-). Из них в стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1127.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.
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