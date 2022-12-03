У алматинца изъяли порядка 500 сайгачьих рогов

3 декабря у жителя Алматы изъяли порядка 500 рогов сайги, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели спецоперацию в микрорайоне Заря Востока, в Алатауском районе Алматы. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью проверили оперативную информацию, что местный житель хранит и сбывает рога сайги, занесенной в Красную книгу, передает департамент полиции Алматы.





По словам сотрудников, в ходе обыска дома подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 сайгачьих рога, а также камни неизвестных пород.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК – незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации будут установлены в ходе следствия.