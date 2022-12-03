В степи под Атырау неожиданно образовалось озеро

Озеро площадью 6 га образовалось в районе станции Карабатан в Атырау. Информация о его появлении, подкрепленная фотографиями и видео, стала распространяться в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Специалистами департамента экологии были взяты пробы из водоема, которые отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования. Результаты будут известны в начале следующей недели.

Предстоит выяснить причину образования озера в районе СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Для этого эксперты должны изучить химический состав воды на наличие в ней тяжелых металлов и других примесей.





По словам скотовода Жайшылыка Ергалиева, озеро он увидел 24 ноября. В этой местности многие пастухи ежедневно пасут более 300 лошадей и около 200 коров.

"Этого озера тут не было. Скот воду оттуда не пьет – она пахнет химикатами. Кроме моего, здесь вдоль канала ТЭЦ есть больше 20 частных хозяйств, которые занимаются разведением скота. Нас пригласили в областной акимат. Мы будем просить решить для нас вопрос с водой и электричеством, а теперь еще будем говорить там об этом "химическом" озере, ведь здесь пасется скот". Скотовод Жайшылык Ергалиев

В соцсетях выразили мнение, что озеро могло образоваться в результате некачественно выполненных работ при добыче нефти.

Издание "Ак Жайык" обратилось в природоохранную прокурору, где Асхат Касимов заверил, что с их стороны эта ситуация взята на контроль.



