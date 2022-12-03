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Фейерверк с крыши поста полиции в Алматы: нарушитель задержан

опубликовано видео запуска фейерверков с крыша пункта полиции Фото: Zakon.kz
Молодой человек забрался на крышу поста полиции в Алматы и стал запускать фейерверки. Действия парня сняли на видео очевидцы, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции города, молодой человек привлек внимание к инциденту, разместив на своей странице в соцсети видеоролик. На кадрах видно, как мужчина забирается с тыльной стороны стационарного полицейского поста на крышу и запускает фейерверки. После чего он убегает. Спустя некоторое время стражи порядка вайнера задержали.



"Он, возможно, не ожидал, что такой хайп будет оценен судебным органом административным арестом на 10 суток. Полиция предупреждает: все подобные противозаконные действия, независимо от мотивов, будут жестко пресекаться", – отметили в ведомстве.

Действия 21-летнего задержанного квалифицированы Управлением полиции Жетысуского района по ст. 434 ч. 1 КоАП РК "Мелкое хулиганство", а также по ст. 436 ч. 2 КоАП РК "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах".

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Оксана Житникова
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