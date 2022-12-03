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В горах Алматы выставили блокпосты

спасатели предупредили о возможном сходе лавин Фото: pixabay
Как рассказали в департаменте ЧС, на склонах гор близ Алматы сохраняется лавинная опасность, сообщает Zakon.kz.

Из-за выпадения осадков, неустойчивого состояния снежного покрова и высоты снега, местами достигающей 120 см, спасатели призывают воздержаться от выходов на заснеженные склоны.

"Для обеспечения безопасности населения силами АГЭТУ "Казселезащита" выставлены блокпосты на участке автодороги Шымбулак – Эдельвейс, выше плотины "Медеу".ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что снежные лавины в горной части бассейна по повторяемости и разрушительному воздействию считаются одним из наиболее опасных природных явлений. Лавины обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать до 80 км/час. В период с 24 ноября в горах Алматы зарегистрировано 14 случаев самопроизвольного схода лавин. Жертв и пострадавших нет.

Постами РГП "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита" осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. Профилактические спуски проводятся на основании рекомендаций "Казгидромета", с соблюдением техники безопасности, при благоприятных погодных условиях. 

В Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых  расположены в районе ВСК "Медеу", ГЛК "Шымбулак" и Большого Алматинского озера.

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