Вредит ли почкам ежедневное употребление кофе?

Здоровым людям нечего бояться. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Университета Эразма Роттердамского, сообщает Zakon.kz.

В ходе исследования были изучены 15 тыс. человек. Авторы новой научной работы использовали данные роттердамского исследования с 1989 по 1993 год.

Исследование было опубликовано в научном журнале Clinical Nutrition.



Мужчины чаще употребляли кофе в больших количествах. Кофеманы в большинстве своем чаще курили, пили больше алкоголя и употребляли больше калорий.

Ученые пришли к выводу, что потребление кофе не влияло на скорость фильтрации в почках у здоровых людей. Более того, каждая чашка напитка снижала риск замедления функции почек. Кроме того, у лиц с высоким риском развития хронической болезни почек из-за кофе скорость фильтрации была немного выше.





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