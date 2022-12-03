На границу Кыргызстана и Таджикистана направят дополнительные наряды МВД

После перепалки между кыргызстанцем и таджикистанцами, которая переросла в драку со стрельбой, кыргызская сторона направит на участок дополнительные наряды МВД, сообщает Zakon.kz.

В местности Дахма Баткенского района состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, передает 24.kg, ссылаясь на погранслужбу КР.





В ходе переговоров стороны изучили детали произошедшей драки между жителями Кыргызстана и Таджикистана.

"Факт драки расследуют территориальные органы МВД. Помимо этого, на данный участок направят дополнительные наряды МВД. Стороны договорились о проведении совместной работы по недопущению эскалации ситуации на совместно охраняемом участке границы". Пограничная служба КР

Инцидент произошел ближе к обеду 3 декабря. Между гражданами двух стран началась перепалка. После нецензурной брани в участников стычки полетели камни. В результате таджикистанец получил травму головы и уха, его доставили в больницу.

