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На границу Кыргызстана и Таджикистана направят дополнительные наряды МВД

На границу Кыргызстана и Таджикистана направят дополнительные наряды МВД Фото: Telegram/news24kg
После перепалки между кыргызстанцем и таджикистанцами, которая переросла в драку со стрельбой, кыргызская сторона направит на участок дополнительные наряды МВД, сообщает Zakon.kz.

В местности Дахма Баткенского района состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, передает 24.kg, ссылаясь на погранслужбу КР.


В ходе переговоров стороны изучили детали произошедшей драки между жителями Кыргызстана и Таджикистана.

"Факт драки расследуют территориальные органы МВД. Помимо этого, на данный участок направят дополнительные наряды МВД. Стороны договорились о проведении совместной работы по недопущению эскалации ситуации на совместно охраняемом участке границы".Пограничная служба КР

Инцидент произошел ближе к обеду 3 декабря. Между гражданами двух стран началась перепалка. После нецензурной брани в участников стычки полетели камни. В результате таджикистанец получил травму головы и уха, его доставили в больницу.

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