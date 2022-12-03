Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

10-летний школьник, сбитый на трассе Алматы – Хоргос, скончался в больнице

10-летний школьник сбитый на трассе Алматы - Хоргос скончался в больнице Фото: Zakon.kz
Один из детей, сбитых водителем автомобиля Lexus на трассе Алматы – Хоргос, скончался в больнице 2 декабря, сообщает Zakon.kz.
"На 2 декабря в Алматинской региональной детской клинической больнице трое детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, проходят лечение в травматологическом отделении. Состояние троих детей средней тяжести. К сожалению, несмотря на то, что врачи оказали всю необходимую помощь, 10-летний мальчик скончался в результате полученных травм. Выражаем соболезнования родителям и родным".Управление здравоохранения Алматинской области

Трагедия произошла вечером 25 ноября на трассе Алматы – Хоргос. Автомобиль Lexus IS, двигавшийся в сторону Чилика в восточном направлении, сбил пятерых несовершеннолетних. Четверо из них были доставлены в больницу. 

26 ноября глава упрздрава Алматинской области посетил пострадавших в ДТП школьников.

Читайте также

В помощь экибастузцам: из Караганды выехали еще 70 специалистов

Ликвидация последствий ЧП в Экибастузе продолжается: задействованы 7 предприятий

Полиция расследует причины смерти пожилой пары и их внука в Абайской области

Мухит Турсынали
ДП Алматы Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замёрзли на улице в области Абай
В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице
погода на территории Казахстана
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления