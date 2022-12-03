10-летний школьник, сбитый на трассе Алматы – Хоргос, скончался в больнице

Фото: Zakon.kz

Один из детей, сбитых водителем автомобиля Lexus на трассе Алматы – Хоргос, скончался в больнице 2 декабря, сообщает Zakon.kz.

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