10-летний школьник, сбитый на трассе Алматы – Хоргос, скончался в больнице
Фото: Zakon.kz
Один из детей, сбитых водителем автомобиля Lexus на трассе Алматы – Хоргос, скончался в больнице 2 декабря, сообщает Zakon.kz.
"На 2 декабря в Алматинской региональной детской клинической больнице трое детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, проходят лечение в травматологическом отделении. Состояние троих детей средней тяжести. К сожалению, несмотря на то, что врачи оказали всю необходимую помощь, 10-летний мальчик скончался в результате полученных травм. Выражаем соболезнования родителям и родным".Управление здравоохранения Алматинской области
Трагедия произошла вечером 25 ноября на трассе Алматы – Хоргос. Автомобиль Lexus IS, двигавшийся в сторону Чилика в восточном направлении, сбил пятерых несовершеннолетних. Четверо из них были доставлены в больницу.
26 ноября глава упрздрава Алматинской области посетил пострадавших в ДТП школьников.
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