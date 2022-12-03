Ситуация в Экибастузе обнажила ряд проблем в работе госорганов – эксперт

По мнению председателя Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгата Темирханова, ситуация с Экибастузской ТЭЦ обнажила проблему нескоординированности работы целого ряда госорганов, сообщает Zakon.kz.

В том числе, считает эксперт, Министерства энергетики, которое задает политику в целом, но при этом не отвечает за тепловые сети.



"Поэтому ответственных найти трудно, не считая попыток свалить все на собственника. Со стороны государства ответственность разделена между множеством ведомств. Целевые показатели, прямо или косвенно связанные с энергетикой, разбросаны по самым различным нормативным правовым актам и документам государственного планирования", – отметил Темирханов.

По его словам, ни один документ стратегического планирования на уровне страны не упоминает теплоэнергетику вообще.

"Даже незамедлительное принятие мер по расширению действующих или строительству новых тепловых источников не позволит избежать дефицита, а непринятие срочных мер однозначно приведет к коллапсу в жизнедеятельности населенных пунктов. При этом критичность ситуации по дефициту состоит в том, что, в отличие от электроэнергии, тепловую энергию практически невозможно импортировать откуда-либо. Работу одной станции регулируют сразу два ведомства. Электрическую часть курирует Минэнерго – оно утверждает тариф – это и есть политика. По тепловой части у них инструментов нет. Комитет по регулированию естественных монополий при Миннацэкономики отвечает за тарифы на тепло. Он действует от официальных цифр, то есть в рамках инфляции. Это определенный потолок, выше которого прыгнуть невозможно. И вот этот недополучаемый объем средств не идет потом ни на ремонт, ни на модернизацию. Эта политика и привела к ситуации не только в Экибастузе, но и по всей стране", – считает Темирханов.

Он отметил, что теперь остро стоит необходимость скорейшего принятия закона о теплоэнергетике, перехода к стимулирующему тарифообразованию. И порекомендовал при обсуждении этих вопросов с комитетом по регулированию естественных монополий исходить из отраслевой повестки.



"Как отмечал глава государства еще в октябре текущего года, Экибастуз производит четверть электроэнергии в стране, но состояние городской ТЭЦ неудовлетворительно. Инфраструктура региона требует значительных инвестиций. К примеру, тепловая сеть областного центра изношена на 80%. В итоге на ум приходит только слово "ответственность". Президент озвучивал, статистика есть, а простой народ продолжает страдать. И все это в 2022 году – в самом эпицентре технологий". Талгат Темирханов

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.