В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики

Ученые из Политехнического института Брагансы выяснили, что несъедобные части тыквы содержат вещества, имеющие антиоксидантную и противомикробную активность, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules, химики оценили содержание и эффекты биологически активных веществ в волокнах, семенах и корке алжирской и португальской тыквы различных сортов

Авторы идентифицировали 8 флавоноидов из побочных продуктов тыквы. Особенно много их было в корке – до 9,4 мг/г. Семена также оказались богаты антиоксидантами.

Уточняется, что все образцы португальской тыквы показали антибактериальную активность в отношении вызывающей пищевое отравление Y. enterocolitica и грибка A. brasiliensis, а тыква из Алжира – в отношении золотистого стафилококка S. aureus и грибка A. fumigatus. Ни один образец не был токсичен по отношению к клеткам печени свиньи даже при максимальной протестированной концентрации 400 мкг/мл.