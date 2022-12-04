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176 казахстанцев находятся на стационарном лечении от коронавируса

176 человек находятся на стационарном лечении от коронавируса Фото: Zakon.kz
На состояние 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 364 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным минздрава, 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 364 человек. Из них — 1166 человек заразились КВИ+; 198 пациентов — КВИ-. В стационарах находится – 176 пациент, на амбулаторном уровне – 1 188 пациент.

 Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

По последним данным, 2 декабря по Казахстану Covid-19 заразилось 167 человек.

С 13 марта 2020 по 3 декабря 2022 годов всего Казахстану коронавирусом заразилось 1 406 809 человек. За тот же период в стране от болезни погибло 19 053 человек.


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