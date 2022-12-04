Во Франции ожидают начала сразу трех эпидемий

На Францию надвигается "тройная эпидемия", когда одновременно будут заболевать коронавирусом, гриппом и бронхиолитом, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Le Figaro, эпидемия гриппа началась во Франции раньше обычного. Она совпала с новой волной COVID-19 и рекордным уровнем заболеваемости бронхиолитом среди младенцев за последние 10 лет.

У Франции есть профилактический арсенал для борьбы с эпидемиями. Тем не менее борьба сразу с тремя эпидемиями может серьезно ударить по системе здравоохранения.



Эпидемиолог Софи Во заявила, что сейчас "сложно предсказать, когда наступят пики" трех эпидемий во время новогодних праздников.

2 декабря Казахстан и Франция подписали 25 документов по вопросам инвестиций на $3 млрд.