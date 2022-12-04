Во Франции ожидают начала сразу трех эпидемий
Фото: sputnikvaccine.com
На Францию надвигается "тройная эпидемия", когда одновременно будут заболевать коронавирусом, гриппом и бронхиолитом, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Le Figaro, эпидемия гриппа началась во Франции раньше обычного. Она совпала с новой волной COVID-19 и рекордным уровнем заболеваемости бронхиолитом среди младенцев за последние 10 лет.
У Франции есть профилактический арсенал для борьбы с эпидемиями. Тем не менее борьба сразу с тремя эпидемиями может серьезно ударить по системе здравоохранения.
Эпидемиолог Софи Во заявила, что сейчас "сложно предсказать, когда наступят пики" трех эпидемий во время новогодних праздников.
2 декабря Казахстан и Франция подписали 25 документов по вопросам инвестиций на $3 млрд.
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