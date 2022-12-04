ЦАЭК произведет замену теплового оборудования в Экибастузе

Пресс-служба АО "Центрально-Азиатская энергетическая корпорация" (ЦАЭК) рассказала о том, что компания произведет замену теплового оборудования в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

При этом сообщается, что предприятие также восстановит все участки теплотрасс в домах, испорченные во время порывов.



"У нас сейчас все бригады заняты. Оборудованием мы занимаемся для того, чтобы без всяких комиссий быстро все ремонтировать. Спасибо вам за терпение", – сказал бизнесмен Александр Клебанов в ходе обхода домов пострадавших жителей.

Отмечается, что в настоящее время в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" созданы мобильные бригады, которые ведут ремонтно-восстановительные работы по замене внутридомовых труб и устранению порывов. К этому часу специалистами заменено больше 1000 батарей.

Устранением аварии на теплосетях Экибастуза занимаются около 500 человек, 250 из которых прибыли из различных регионов Казахстана.

Отметим, двумя днями ранее, 2 декабря, Александр Клебанов обращался к жителям Экибастуза и заверил, что "независимо от причин ситуации компания возьмет на себя ответственность за нормализацию домов, пострадавших в результате аварии".

"Специалисты "Экибастузтеплоэнерго" и я следим за процессом нормализации. Я все еще здесь с первого дня аварии. Сотни наших специалистов из других регионов также прибыли и в настоящее время оказывают необходимую помощь жителям". Александр Клебанов

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.





Новость по теме Эксперты оценили работу по возвращению тепла в Экибастузе

4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.