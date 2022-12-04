Олег Крук опроверг фейк, касающийся установки радиаторов в Экибастузе

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук опроверг фейк, касающийся установки радиаторов в городе Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Ранее в мессенджерах города распространялась информация о том, что акимат распорядился в квартирах менять только стояки, а старые радиаторы оставлять на месте. Журналисты уточнили у Крука, так ли это. По его словам, информация не соответствует действительности.

"2500 батарей было у нас на это утро. Притом, что 850 батарей мы уже установили за последние два дня, когда активно начали поднимать жилой фонд. Никаких приказов и распоряжений насчет того, чтобы оставлять какие-то батареи, особенно если они выходят из строя, не было. Это бессмысленно". Олег Крук

Также он отметил, что батарей на замену хватит всем.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.







Новость по теме Эксперты оценили работу по возвращению тепла в Экибастузе

4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.