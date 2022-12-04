В Дагестане число погибших тюленей увеличилось до 2500 особей
Фото: пресс-служба Минприроды Дагестана
Пресс-служба Минприроды Дагестана заявила о том, что второй день ведется подсчет количества погибших тюленей вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики. Цифра выросла с 700 до 2500 особей, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ведомство, наибольшее количество погибших животных находят на территории трех локаций.
Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных. Минприроды Дагестана
3 декабря пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства рассказала о том, что около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане. ЧП произошло в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.
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