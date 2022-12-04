В Дагестане число погибших тюленей увеличилось до 2500 особей

Фото: пресс-служба Минприроды Дагестана

Пресс-служба Минприроды Дагестана заявила о том, что второй день ведется подсчет количества погибших тюленей вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики. Цифра выросла с 700 до 2500 особей, сообщает Zakon.kz.

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