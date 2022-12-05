Почему нельзя часто пить кофе при упадке сил

Невролог Игорь Мацокин рассказал о том, что частое употребление кофеина, который является отличным стимулятором энергии, расходует резервы организма, что пагубно влияет в целом на состояние человека, сообщает Zakon.kz.

В беседе "Газете.Ru" врач отметил, что кофеин "истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме".

По словам Мацокина, в противном случае у человека слабеет иммунитет, хуже функционируют все системы и органы.

"Кофе негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему, ускоряя сердцебиение, а за счет мочегонного эффекта повышается вязкость крови. Эти факторы, в свою очередь, повышают давление", — уточнил он.

Кроме того, добавил специалист, все люди реагируют на кофе по-разному.

"У некоторых людей с повышенной чувствительностью к кофеину может развиваться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность. При этом не стоит забывать, что в умеренных объемах кофе обладает выражен антигипоксическим, противоопухолевым эффектом. А при регулярном употреблении кофе снижается риск болезни Паркинсона", — подытожил врач.