Почему нельзя часто пить кофе при упадке сил
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Невролог Игорь Мацокин рассказал о том, что частое употребление кофеина, который является отличным стимулятором энергии, расходует резервы организма, что пагубно влияет в целом на состояние человека, сообщает Zakon.kz.
В беседе "Газете.Ru" врач отметил, что кофеин "истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме".
По словам Мацокина, в противном случае у человека слабеет иммунитет, хуже функционируют все системы и органы.
"Кофе негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему, ускоряя сердцебиение, а за счет мочегонного эффекта повышается вязкость крови. Эти факторы, в свою очередь, повышают давление", — уточнил он.
Кроме того, добавил специалист, все люди реагируют на кофе по-разному.
"У некоторых людей с повышенной чувствительностью к кофеину может развиваться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность. При этом не стоит забывать, что в умеренных объемах кофе обладает выражен антигипоксическим, противоопухолевым эффектом. А при регулярном употреблении кофе снижается риск болезни Паркинсона", — подытожил врач.
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