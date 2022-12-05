Казахстанский дзюдоист занял третье место на турнире в Токио

Казахстанец Галымжан Кырыкбай 4 декабря стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz, третье место спортсмен занял в весовой категории свыше 100 килограммов.

Схватку за бронзовую медаль Галымжан Кырыкбай должен был провести с чехом Лукашом Крпалеком, но тот не явился на татами. Казахстанцу присудили победу без боя.

Не исключается, что чешский спортсмен получил травму.

4 декабря казахстанская конькобежка Надежда Морозова выиграла золотую медаль на турнире в Квебеке.