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Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины

Григорий Лепс, драка, подробности состояния мужчины Фото: Instagram.com/gvleps/
У пострадавшего в драке с участием российского певца Григория Лепса диагностированы ушибы, также есть подозрение на перелом носа, сообщает Zakon.kz.

Информацию от медиков опубликовало издание "Известия" со ссылкой на источники. 

После осмотра 39-летнего мужчину отпустили домой. По данным "Федерального агентства новостей", заявление от него поступило в правоохранительные органы.

Драка с участием Григория Лепса произошла у бара в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 4 декабря. Источник "Известий" рассказал, что артист в грубой форме отказал посетителю в просьбе сфотографироваться, после этого охранники вывели мужчину. Уязвленный посетитель начал оскорблять Лепса и его команду. В результате завязалась потасовка.

Днем ранее Григорий Лепс ушел со сцены на середине своего концерта в Ледовом дворце, швырнув микрофон об пол во время исполнения хита "Самый лучший день".

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Павел Покровский
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