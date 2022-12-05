Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины

У пострадавшего в драке с участием российского певца Григория Лепса диагностированы ушибы, также есть подозрение на перелом носа, сообщает Zakon.kz.

Информацию от медиков опубликовало издание "Известия" со ссылкой на источники.

После осмотра 39-летнего мужчину отпустили домой. По данным "Федерального агентства новостей", заявление от него поступило в правоохранительные органы.

Драка с участием Григория Лепса произошла у бара в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 4 декабря. Источник "Известий" рассказал, что артист в грубой форме отказал посетителю в просьбе сфотографироваться, после этого охранники вывели мужчину. Уязвленный посетитель начал оскорблять Лепса и его команду. В результате завязалась потасовка.

Днем ранее Григорий Лепс ушел со сцены на середине своего концерта в Ледовом дворце, швырнув микрофон об пол во время исполнения хита "Самый лучший день".