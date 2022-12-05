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114 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

коронавирус в Казахстане Фото: pixabay
Минздрав Казахстана выпустил сводку о заболеваемости СOVID-19. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай, коронавирус выявили у 114 человек, сообщает Zakon.kz.

Днем ранее показатель заболеваемости составил 156 человек. 

На 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1364 человек (1214 КВИ+ и 197 КВИ-), из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1235 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

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