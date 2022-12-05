В Кыргызстане активисты собираются оспорить временный запрет на митинги

Суд решил расширить периметр моратория на проведение митингов. Запрет распространяется на площадь, где проходят основные акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Гражданские активисты намерены оспорить решения правоохранительных органов и акимиата Первомайского района Бишкека, поддержанные Первомайским районным судом, о продлении запрета на проведение мирных собраний и шествий до 31 декабря 2022 года, пишет 24.kg.

По словам главы правозащитного центра "Кылым шамы" Гульшайыр Абдирасуловой, непонятно, почему суд рассматривает постановления милиции и районной администрации, удостоверяя их законность, и почему этот вопрос рассматривается в рамках гражданского судопроизводства.



"На процессе такого характера должны присутствовать все стороны, то есть и те, кто заинтересован в проведении мирных акций в центре столицы или в шествии по бульвару Эркиндик до проспекта Чуй. Напоминаю, что закон, разрешающий мирные акции, был принят намного ранее, чем законы и кодексы, регулирующие административные процедуры". Гульшайыр Абдирасулова

Правозащитница считает, что суды превратились в нотариуса, заверяющего решения районных управлений милиции, и добавила: гражданские активисты будут добиваться отмены постановлений милиции и акимиата в рамках соблюдения фундаментального права граждан на мирные собрания.

Ранее суд решил расширить периметр моратория на проведение митингов. Запрет распространяется на бульвар Эркиндик (от ул. Линейной до пр. Чуй).

По этому маршруту проходят марши за свободу слова. Там же недавно провели акцию по давлению на СМИ, выдворению журналиста Болота Темирова и аресту активистов.

1 апреля муниципальная администрация мэрии города запретила проводить мирные собрания возле здания посольства России, на площади Ала-Тоо, возле зданий ЖК, Администрации президента, ГКНБ. Муниципалитет продлил время ограничения до 1 декабря (включительно). Суд признал решение законным.

Суд разрешил проводить акции только в сквере им. Максима Горького.