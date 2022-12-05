Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау мужчина провалился под лед во время прогулки и умер

В Атырау мужчина провалился под лед во время прогулки и умер Фото: pixnio
В Атырау 4 декабря мужчина с внуком провалился под лед во время прогулки. Мужчина утонул, мальчика удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

В 20:49 поступил вызов о том, что в реке Урал возле поселка Жумыскер мужчина провалился под лед.

"В 21:10 силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС был извлечен из воды труп гражданина К., 1950 года рождения, который во время прогулки провалился под лед". Группа по связам с общественностью ДЧС Атырауской области

Очевидцами был спасен и доставлен в детскую областную больницу внук утонувшего, 2012 года рождения. После осмотра врачей он был отпущен домой.

В поисковых работах были задействованы три водолаза и одна единица техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области.

24 ноября столичный школьник провалился под лед, спасая котенка. С ребенком все в порядке, он чувствует себя хорошо. 



Читайте также

КАМАЗ врезался в опору LRT в Астане

50 лошадей провалились под лед в Северном Казахстане

Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов в Павлодаре

Анастасия Стативкина
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления