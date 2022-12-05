В Атырау мужчина провалился под лед во время прогулки и умер

В Атырау 4 декабря мужчина с внуком провалился под лед во время прогулки. Мужчина утонул, мальчика удалось спасти, сообщает Zakon.kz.

В 20:49 поступил вызов о том, что в реке Урал возле поселка Жумыскер мужчина провалился под лед.



"В 21:10 силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС был извлечен из воды труп гражданина К., 1950 года рождения, который во время прогулки провалился под лед". Группа по связам с общественностью ДЧС Атырауской области

Очевидцами был спасен и доставлен в детскую областную больницу внук утонувшего, 2012 года рождения. После осмотра врачей он был отпущен домой.

В поисковых работах были задействованы три водолаза и одна единица техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области.

24 ноября столичный школьник провалился под лед, спасая котенка. С ребенком все в порядке, он чувствует себя хорошо.







