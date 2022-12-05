Юлия Путинцева впервые выиграла командный турнир в Санкт-Петербурге

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и Евгений Донской (Россия) признаны чемпионами турнира "Трофеи Северной Пальмиры". Командные соревнования прошли в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

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В финале данных состязаний, которые проводились впервые, Путинцева и Донской обыграли дуэт Мартон Фучович (Венгрия) и Анастасия Потапова (Россия).





Регламент финала включал в себя три матча: две "одиночки" и парный.

Юлия Путинцева – Анастасия Потапова – 6:3, 6:1.

Мартон Фучович – Евгений Донской – 6:4, 6:4

Путинцева/ Донской – Потапова/Фучович – 3:6, 6:3, 10:6.