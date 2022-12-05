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Китайские астронавты вернулись на Землю спустя полгода

Китайские астронавты вернулись на землю Фото: pixabay
Командир Чэн Дун и астронавты Лю Ян и Цай Сючжэ приземлились в капсуле на посадочной площадке в пустыне Гоби на севере Китая, сообщает Zakon.kz.

Астронавты пробыли в космосе шесть месяцев. Они находились там при завершающей стадии строительства станции "Тяньгун".

Медики вынесли астронавтов из капсулы примерно через 40 минут после посадки, они пребывали в приподнятом настроении.

"Мне очень повезло, что я стал свидетелем завершения строительства основной конструкции китайской космической станции после шести напряженных и насыщенных месяцев в космосе". Чэн Дун

Астронавты провели ряд экспериментов на станции, а также совершили три выхода в открытый космос.

"Тяньгун" – пилотируемая многомодульная орбитальная станция КНР. Она летает на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли.

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