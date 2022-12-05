В Казахстане утвердили правила отбора военнослужащих для участия в миротворческих операциях
Как следует из документа, отбор военнослужащих для участия в миротворческих операциях осуществляется на добровольной основе из числа военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в рядах ВС РК, на основании поданного рапорта на имя командира воинской части.
К рапорту прилагаются: служебная характеристика, справка о прохождении воинской службы с фотографией за подписью первого руководителя, справка об отсутствии судимости, копия водительского удостоверения, копия удостоверения личности, копия паспорта, копия контракта, две фотографии (в повседневной форме, размером 9х12 см) и медицинское заключение.
Командиры воинских частей (начальники учреждений) организовывают проведение медицинского обследования для военнослужащих, изъявивших добровольное желание участвовать в миротворческих операциях, на местах.
Отбор проводится по двум направлениям:
в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров;
в состав национального контингента.
Претенденты должны пройти три этапа отбора:
формирование списка кандидатов;
проверка на соответствие требованиям;
медобследование и морально-психологическое тестирование.
К примеру, к кандидатам, планируемым к отправлению в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров, предъявляются требования:
знание английского языка, уровень – не ниже IELTS 4,5 или STANAG 3333, либо TOEFL 566 (86);
состояние здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатическими условиями;
удовлетворительное морально-психологическое и физическое состояние;
возраст от 25 лет до 55 лет;
срок службы в ВС РК не менее пяти лет;
наличие водительского удостоверения и навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач;
наличие воинского звания капитан, майор, подполковник и полковник (генералы – в исключительных случаях по запросу).
В случае наличия у международной организации дополнительных требований к кандидатам отбор производится с их учетом.
Приказ вводится в действие с 12 декабря 2022 года.