В Казахстане утвердили правила отбора военнослужащих для участия в миротворческих операциях

Министр обороны РК приказом от 25 ноября 2022 года утвердил правила проведения отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миротворческих операциях, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, отбор военнослужащих для участия в миротворческих операциях осуществляется на добровольной основе из числа военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в рядах ВС РК, на основании поданного рапорта на имя командира воинской части.

К рапорту прилагаются: служебная характеристика, справка о прохождении воинской службы с фотографией за подписью первого руководителя, справка об отсутствии судимости, копия водительского удостоверения, копия удостоверения личности, копия паспорта, копия контракта, две фотографии (в повседневной форме, размером 9х12 см) и медицинское заключение.

Командиры воинских частей (начальники учреждений) организовывают проведение медицинского обследования для военнослужащих, изъявивших добровольное желание участвовать в миротворческих операциях, на местах.

Отбор проводится по двум направлениям:

в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров; в состав национального контингента.

Претенденты должны пройти три этапа отбора:

формирование списка кандидатов;

проверка на соответствие требованиям;

медобследование и морально-психологическое тестирование.

К примеру, к кандидатам, планируемым к отправлению в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров, предъявляются требования:

знание английского языка, уровень – не ниже IELTS 4,5 или STANAG 3333, либо TOEFL 566 (86);

состояние здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатическими условиями;

удовлетворительное морально-психологическое и физическое состояние;

возраст от 25 лет до 55 лет;

срок службы в ВС РК не менее пяти лет;

наличие водительского удостоверения и навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач;

наличие воинского звания капитан, майор, подполковник и полковник (генералы – в исключительных случаях по запросу).

В случае наличия у международной организации дополнительных требований к кандидатам отбор производится с их учетом.



Приказ вводится в действие с 12 декабря 2022 года.