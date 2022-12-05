Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила отбора военнослужащих для участия в миротворческих операциях

В Казахстане утвердили правила приема в миротворческие силы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны РК приказом от 25 ноября 2022 года утвердил правила проведения отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миротворческих операциях, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, отбор военнослужащих для участия в миротворческих операциях осуществляется на добровольной основе из числа военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в рядах ВС РК, на основании поданного рапорта на имя командира воинской части.

К рапорту прилагаются: служебная характеристика, справка о прохождении воинской службы с фотографией за подписью первого руководителя, справка об отсутствии судимости, копия водительского удостоверения, копия удостоверения личности, копия паспорта, копия контракта, две фотографии (в повседневной форме, размером 9х12 см) и медицинское заключение.

Командиры воинских частей (начальники учреждений) организовывают проведение медицинского обследования для военнослужащих, изъявивших добровольное желание участвовать в миротворческих операциях, на местах.

Отбор проводится по двум направлениям:

  1. в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров;

  2. в состав национального контингента.

Претенденты должны пройти три этапа отбора: 

  • формирование списка кандидатов;

  • проверка на соответствие требованиям;

  • медобследование и морально-психологическое тестирование.

К примеру, к кандидатам, планируемым к отправлению в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров, предъявляются требования:

  • знание английского языка, уровень – не ниже IELTS 4,5 или STANAG 3333, либо TOEFL 566 (86);

  • состояние здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатическими условиями;

  • удовлетворительное морально-психологическое и физическое состояние;

  • возраст от 25 лет до 55 лет;

  • срок службы в ВС РК не менее пяти лет;

  • наличие водительского удостоверения и навыков вождения автомобиля с механической коробкой передач;

  • наличие воинского звания капитан, майор, подполковник и полковник (генералы – в исключительных случаях по запросу).

В случае наличия у международной организации дополнительных требований к кандидатам отбор производится с их учетом.

Приказ вводится в действие с 12 декабря 2022 года.


Читайте также

Одними из первых в ВКО проголосовал личный состав региональн­ого командования "Шығыс"

У нас есть кем и есть чем защищать свою Родину – генерал Алмаз Джумакеев

Минобороны прокомментировало видео о сдаче военных касок в пункт приема металлолома

Лариса Черненко
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления