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Снег парализовал движение в Ташкенте

Ташкент парализовало из-за снега Фото: pixabay
Автомобильное движение в Ташкенте оказалось парализованным из-за обильного выпадения осадков, сообщает Zakon.kz.

Ташкент вновь оказался не готов к первым серьезным заморозкам и снегу. В столице Узбекистана начались проблемы с газом, к ним добавились гололед на дорогах, невозможность заказать такси и повышенная нагрузка на общественный транспорт, передает рodrobno.uz.

Несмотря на то, что столичная служба еще ночью начала расчищать дороги, обрабатывать их специальными растворами, посыпать солью и песком, утром ситуация не улучшилась.

Во многих местах из-за продолжающегося снега трассы превратились в месиво, под которым скрывается гололед. В результате средняя скорость в городе не превышает 15-20 километров в час, много небольших ДТП, которые осложняют ситуацию.

Ранее стало известно о полном закрытии газовых заправок в Ташкенте. Утром город практически остался без такси, а те водители, которые работают – повысили цены практически в два раза. Как рассказали таксисты, часть из них просто не смогла заправиться, а другая не захотела рисковать автомобилем в таких сложных дорожных условиях.

Вся тяжесть перевозок легла на общественный транспорт. На остановках наблюдается столпотворение, автобусы переполнены.

Еще одна дополнительная проблема – во многих квартирах и домах низкое давление газа, невозможно вскипятить чайник. Часть жителей сообщает о низкой температуре из-за плохого отопления.

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