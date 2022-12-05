Власти Китая могут отказаться от жестких мер при коронавирусе

После трех лет проведения в Китае жесткой политики нулевой терпимости к КВИ, в результате которой целые города часто оказываются "запертыми" на несколько дней или даже месяцев, появилась надежда на отход от этой противоречивой меры, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Государственного совета КНР Сунь Чуньлань заявила, что страна стоит перед "новым этапом и новыми задачами", пишет South China Morning Post.

Как она заявила, новый вариант штамма "Омикрон" стал менее патогенным, но он все еще может привести к увеличению смертельных исходов из-за большого населения Китая. Ранее этот аргумент использовали для оправдания жесткого ковид-контроля в стране.

В Поднебесной вновь начали кампанию по вакцинации пожилых людей, особенно старше 80 лет. Срок между двумя уколами сократили с шести до трех месяцев. Власти начали предлагать больше вариантов сочетания вакцин.

Сотрудники сферы здравоохранения призывают власти строить больше больничных коек, от временных карантинных больниц для бессимптомных пациентов до отделений интенсивной терапии для тяжелых случаев.



Сообщается, что в Гуанчжоу ослабили ограничения, несмотря на продолжающуюся вспышку заболевания. Представители органов здравоохранения в производственном центре с населением 19 млн человек заявили, что ограничения в районах, отвечающих определенным условиям, должны быть сняты, некоторые близкие контакты могут находиться на карантине дома, а тестирование будет проводиться только для людей из группы риска.

В ноябре власти приняли изменения в борьбе с коронавирусной инфекцией для оптимизации контроля и уменьшения сбоев в экономике. Отмечается, что ослабление ограничений явно ускорилось после широкомасштабных протестов в крупных городах страны.

Протесты вызвал смертельный пожар в жилом доме в Урумчи, в результате которого погибли 10 человек, девять получили ранения. Многие протестующие считали, что ограничения на передвижение и выход из домов не позволили жертвам бежать от огня.



По всей стране, в том числе в Шанхае и Пекине, жители собирались на небольшие протесты против жесткого контроля. Протесты также прошли в университетских кампусах в таких городах, как Пекин, Сиань, Нанкин, Чунцин, Чэнду и Ухань.