В Актау в квартире военнослужащего произошел взрыв

Военнослужащий пострадал при взрыве неизвестного предмета в одном из актауских домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона, инцидент произошел 3 декабря 2022 года.

"Военнослужащий одной из воинских частей Актау, находясь дома, получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются", – уточнили в ведомстве.

Иная информация, как отметили в пресс-службе, "в интересах следствия не подлежит разглашению".

Также врачи рассказали о состоянии пострадавшего.

"Состояние пациента 1988 г.р. – средней степени тяжести, травматическая ампутация левого лучезапястного сустава, термические ожоги лица, множественные раны и ссадины туловища, руки и ноги. В области глаз имеются ожоги, присутствует конъюнктивит. Пациент на данный момент видит, слышит, разговаривает". Пресс-секретарь Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульмира Сутубаева

Она уточнила, что мужчина сегодня из реанимационного отделения переведен в травматологию.

По данным lada.kz, сильный грохот раздался в обеденное время в одной из квартир дома №46 в 27-м микрорайоне – от взрывной волны вылетели окна. Со слов жильцов дома, пострадавший военнослужащий в квартире проживает со своей семьей.