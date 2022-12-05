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Даурен Абаев прокомментировал траты на кинофестиваль "Евразия"

министр культуры и спорта о фестивале "Евразия" Фото: пресс-служба премьер-министра
Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что траты на предыдущий фестиваль составили 900 млн тенге, в этом году министерство сократило расходы в два раза, сообщает Zakon.kz.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что в адрес министерства стали приходить запросы от СМИ по теме проведения кинофестиваля "Евразия" за 450 млн тенге. 

"Для начала скажу, что предыдущий фестиваль был проведен за 900 млн. То есть, мы ужали расходы в два раза. Кроме того, систематическое непроведение фестиваля чревато потерей аккредитации Международной ассоциации кинопродюсеров".Даурен Абаев

Как заявил министр, он выступает против подхода, когда культура финансируется по остаточному принципу. Абаев согласился с тем, что в стране имеется множество проблем, но это "не отменяет необходимости проведения крупных культурных мероприятий, приносящих сфере гораздо больше пользы, чем многим кажется".

22 ноября стало известно о том, что МКС РК без открытого конкурса подписало договор по организации кинофестиваля "Евразия" с ТОО "Техсервис OKNO-TV.KZ". Эта новость вызвала широкое обсуждение в общественности.

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