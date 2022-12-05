События в Каракалпакстане: суд начал допрос свидетелей
Судебное заседание по уголовному делу о событиях в Нукусе 1-2 июля проходит в Бухарском областном суде, сообщает Газета.uz.
На заседании прокурор обратился к судье с ходатайством о приостановке трансляции согласно ст. 432 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана во избежание влияния показаний свидетелей и пострадавших на показания недопрошенных свидетелей.
Председательствующий судья Елубай Абибуллаев удовлетворил ходатайство прокурора.
Подсудимых обвинили по 11 статьям – от хулиганства до посягательства на конституционный строй.
1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.
Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.
Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.
Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.