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События в Каракалпакстане: суд начал допрос свидетелей

суд по делу о событиях в Каракалпакстане Фото: pixabay
Онлайн-трансляцию с судебного заседания по делу о событиях в Нукусе приостановили до момента прений. Это связано с началом допроса свидетелей, сообщает Zakon.kz.

Судебное заседание по уголовному делу о событиях в Нукусе 1-2 июля проходит в Бухарском областном суде, сообщает Газета.uz.

На заседании прокурор обратился к судье с ходатайством о приостановке трансляции согласно ст. 432 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана во избежание влияния показаний свидетелей и пострадавших на показания недопрошенных свидетелей.

Председательствующий судья Елубай Абибуллаев удовлетворил ходатайство прокурора.

Подсудимых обвинили по 11 статьям – от хулиганства до посягательства на конституционный строй. 

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

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