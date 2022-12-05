Определились победители первого чемпионата Азии по асык ату
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В ходе четырехдневных баталий 80 участников разыграли звание чемпионов в соревнованиях мужчин по асык ату и девушек по бес асык.
Казахстан на этом азиатском первенстве был представлен четырьмя командами, двумя мужскими и двумя женскими, первые и вторые номера в каждом коллективе. По итогам соревнований по асык ату обе наши сборные заняли первое и второе место соответственно, а "бронза" досталась гостям из Кыргызстана.
Фото: Instagram/ulttyqatsport.kz
У девушек в программе "Бес асык" также на первых ролях были две казахстанские дружины, здесь третье место досталось женской сборной Монголии.