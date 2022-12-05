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Определились победители первого чемпионата Азии по асык ату

Асык ату Фото: Instagram/ulttyqatsport.kz
В Астане прошел дебютный чемпионат Азии по асык ату с участием представителей из девяти стран. Помимо хозяев соревнований, за призы боролись участники из Пакистана, Монголии, Индии, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

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В ходе четырехдневных баталий 80 участников разыграли звание чемпионов в соревнованиях мужчин по асык ату и девушек по бес асык. 



Казахстан на этом азиатском первенстве был представлен четырьмя командами, двумя мужскими и двумя женскими, первые и вторые номера в каждом коллективе. По итогам соревнований по асык ату обе наши сборные заняли первое и второе место соответственно, а "бронза" досталась гостям из Кыргызстана.


Асык ату Астана

Фото: Instagram/ulttyqatsport.kz



У девушек в программе "Бес асык" также на первых ролях были две казахстанские дружины, здесь третье место досталось женской сборной Монголии.


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