Курс доллара немного вырос на торгах, а евро дорожает в обменниках

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 469,17 тенге, поднявшись на 0,06 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня резко вырос и составил 67,58 тенге (+1,02).



Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 493,74 тенге, рубля – в 7,59 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-473 тенге, евро – по 490,5-500,5 тенге, российские рубли – по 7,27-7,42 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 декабря.

Так, февральские фьючерсы на сорт Brent выросли на 1,50% и составили 87,08 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь поднялась на 1,30%, до 81,28 доллара за баррель.

