Представители издательских домов Казахстана посетили Грузию

Для переговоров и обмена опытом в Грузию прибыли представители издательских домов Казахстана.

Были проведены встречи со специалистами Министерства образования Грузии, центрами по цифровизации и техническому оснащению образовательных учреждений и другими организациями.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Казахстане активно реализуется программа цифровизации. К тому же, образовательный процесс является одной из приоритетных отраслей.





Фото: topiq.kz



Специалисты Казахстана тщательно изучают опыт цифровизации образования стран Юго-Восточной Азии и Европы.

Один из успешных результатов – разработка в Казахстане цифровой образовательной платформы TopIQ.KZ.







Фото: topiq.kz



Издательство "Алматы Кiтап Баспасы" совместно с европейской экспертной группой разработали и внедрили в образовательный процесс данную современную образовательную платформу.

TopIQ.KZ представляет собой полностью цифровой учебник школьника, но при этом включает в себя уникальные мультимедийные файлы обучающих модулей.

Данный подход не только улучшает качество материала, но и делает его более доступным к восприятию детей.

В то же самое время такой подход "цифровой книги" автоматически решает и проблему перегруженных ранцев школьников, о которой так часто стали говорить.

На сегодняшний день платформа TopIQ.KZ представляет собой полностью оцифрованные материалы с 1 по 4 класс. А к концу 2023 года на данной платформе будут оцифрованы все учебники средней школы.

Одним словом, можно с уверенностью констатировать, что Казахстан не отстает в этом вопросе. Ведь подготовку общества к цифровизации нужно начинать со школьной скамьи.

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