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Повторно вкладывают деньги в финпирамиды: АФМ обратилось к казахстанцам

Повторно вкладывают деньги в финпирамиды: АФМ обратилось к казахстанцам Фото: Zakon.kz
В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Об этом заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что финпирамиды открывают люди, которые используют раскрученные наименования, "демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности".

"Ранее Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовых пирамид, таких как LV Force, World Business Consulting, The Finico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, "ПК Елімай  2019", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал  168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и многие другие. Они реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности – от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости",  перечислили в АФМ РК.

Как подчеркнули в агентстве, "несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка".

"Призываем граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финпирамиды, просим незамедлительно сообщить в Агентство по финансовому мониторингу".Пресс-служба АФМ РК

23 ноября 2022 года в АФМ РК сообщили, что в Караганде и Темиртау пресекли факт создания финансовой пирамиды. Ее основательницу Гульзат Нарымбетову признали виновной, назначив наказание пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

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