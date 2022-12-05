Боксер Айдос Ербосынулы вернулся в Казахстан
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6 ноября после боя Ербосынулы с травмой был доставлен в одну из клиник Миннеаполиса (США), где ему провели операцию. Три недели он находился под строгим наблюдением американских врачей.
После операции к нему прилетели его близкие, которые находились рядом. Свои слова поддержки спортсмену отправляли многие известные люди, включая главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Фото: Instagram/mmmirass
5 декабря казахстанец прибыл на родную землю, в аэропорту Айдоса встречали родственники и друзья. Некоторыми фото- и видеокадрами боксер поделился на своей странице в Instagram.