Боксер Айдос Ербосынулы вернулся в Казахстан

Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы вернулся на родину из США после своего поединка против кубинца, чемпиона мира WBA Regular Давида Моррела, в котором он проиграл нокаутом, сообщает Zakon.kz.

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6 ноября после боя Ербосынулы с травмой был доставлен в одну из клиник Миннеаполиса (США), где ему провели операцию. Три недели он находился под строгим наблюдением американских врачей.

После операции к нему прилетели его близкие, которые находились рядом. Свои слова поддержки спортсмену отправляли многие известные люди, включая главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Instagram/mmmirass

5 декабря казахстанец прибыл на родную землю, в аэропорту Айдоса встречали родственники и друзья. Некоторыми фото- и видеокадрами боксер поделился на своей странице в Instagram.