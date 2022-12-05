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В Павлодаре ликвидировали нарколабораторию

В Павлодаре ликвидировали нарколабораторию Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
44-летний ранее судимый павлодарец задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции Павлодарской области. У него в арендуемом гараже при обыске обнаружена нарколаборатория, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в telegram-канале polisia.kz, стражи порядка изъяли кусты конопли, а также лампы, градусник и вентиляторы.

"В другом гараже обнаружено четыре мешка высушенной марихуаны общим весом более 21 кг. Кроме того, полицейскими изъяты электронные весы, фасовочные пакеты", – говорится в сообщении.

Начальник УБОП ДП Павлодарской области Максат Сапаргалиев отметил, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

"Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается", – добавил начальник управления.

27 октября 2022 года сообщалось, что в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию.

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Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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