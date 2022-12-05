Ставку вознаграждения Фонда социального медстрахования повысят в 2023 году

Минздрав подготовил проект постановления правительства "Об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов фонда социального медицинского страхования, на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2023 год предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,56% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Как поясняется, это позволит НАО "Фонд социального медицинского страхования" осуществлять собственную финансово-хозяйственную деятельность в 2023 году.

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

Документ размещен на сайте " Открытые НПА " до 20 декабря.





В 2022 году предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения составляла не более 0,99% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

