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Жительница Экибастуза поблагодарила за помощь сотрудников ДЧС

Жительница Экибастуза поблагодарила за помощь сотрудников ДЧС Фото: скриншот видео
Жительница Экибастуза обратилась со словами благодарности к сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Кристина Асмус опубликовала видео на странице Instagram 5 декабря.

В подписи к видео говорится: "Хочу, чтобы каждый из вас порадовался нашей маленькой победе!"

Она отметила, что благодаря самоотверженной работе ребят из Караганды в квартиры снова возвращается тепло.

"Большой Рахмет и низкий поклон от каждого из нас. Была проделана колоссальная работа. Благодаря им очищена канализация, с подвалов выкачана вода, в подвалы снова вернулось тепло. Также они помогали всю ночь запускать стояки в нашем подъезде. Были с нами круглые сутки", — говорит жительница.

"Глядя на таких самоотверженных и искренних людей, верится, что скоро в Экибастузе будет тепло!" — заключила Асмус.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

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