Жительница Экибастуза поблагодарила за помощь сотрудников ДЧС
Кристина Асмус опубликовала видео на странице Instagram 5 декабря.
В подписи к видео говорится: "Хочу, чтобы каждый из вас порадовался нашей маленькой победе!"
Она отметила, что благодаря самоотверженной работе ребят из Караганды в квартиры снова возвращается тепло.
"Большой Рахмет и низкий поклон от каждого из нас. Была проделана колоссальная работа. Благодаря им очищена канализация, с подвалов выкачана вода, в подвалы снова вернулось тепло. Также они помогали всю ночь запускать стояки в нашем подъезде. Были с нами круглые сутки", — говорит жительница.
"Глядя на таких самоотверженных и искренних людей, верится, что скоро в Экибастузе будет тепло!" — заключила Асмус.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.